Ganz enge Kiste!

Der erfolgreiche Wochenschlusskurs oberhalb von 53,23 Euro hat in der Mercedes-Benz-Aktie nach der jüngsten Konsolidierung die Chance auf eine neuerliche Erholung erhalten, zunächst bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 54,66 Euro, darüber auf 56,02 Euro. Aber erst ein Kurssprung über diese Hürde dürfte das volle Kurspotenzial bis an den EMA 200 um 59,68 Euro und den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend freisetzen. Ein Tagesschlusskurs unterhalb der Vorwochentiefs von 52,45 Euro würde sich der Eindruck weiterer Verluste auf zunächst 52,00 Euro einstellen, darunter bliebe ein Test der Jahrestiefs bei 50,75 Euro in der Mercedes-Benz Aktie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung stattfinden.

Trading-Strategie: