Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0429 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel kurz vor dem Jahreswechsel.

Seit den Weihnachtsfeiertagen hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der Marke von 1,04 Dollar. Zuvor hatte die Aussicht auf weniger Zinssenkungen in den USA als zuvor am Markt erwartet dem Dollar Auftrieb verliehen. Der Eurokurs war im Gegenzug zeitweise bis auf 1,0335 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2022.