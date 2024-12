Aktien Frankfurt Ausblick Leichte Verluste am Ende eines erfolgreichen Jahres Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach einem fast 20-prozentigen Anstieg des Dax im laufenden Jahr wird der Leitindex am Montag leicht tiefer erwartet. Eine Stunde vor dem Xetra-Start …