Siemens stellt Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers in Frage Siemens stellt seine Mehrheitsbeteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers auf den Prüfstand. Es gebe Synergien mit den übrigen Aktivitäten, sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview dem "Handelsblatt" (Montag). …