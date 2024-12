Siemens stellt Healthineers-Beteiligung auf den Prüfstand

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Siemens stellt seine Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechnik-Tochter Healthineers auf den Prüfstand. "Wir bewerten die ökonomischen Möglichkeiten für die Siemens AG im Gesundheitswesen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas dem "Handelsblatt". Daraus werde man "dann ableiten, wie instrumentell die Healthineers als eine Beteiligung dafür sind". Die Überlegungen sollten bis zu einem Kapitalmarkttag Ende 2025 abgeschlossen werden.Einige Investoren fordern schon länger eine Reduzierung der Healthineers-Beteiligung. Aktuell hält Siemens 75 Prozent. Es gebe Synergien mit den übrigen Aktivitäten, sagte Thomas. "Aber sind sie groß genug, um 45 Milliarden Euro Kapitalallokation zu rechtfertigen? Natürlich nicht." Im Augenblick sei die Beteiligung für Siemens eine Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Alles andere werde man bis zum Kapitalmarkttag evaluieren. "Es wird jedenfalls eine Antwort zur Frage der `best ownership` geben, also zur Frage, wer der beste Eigentümer ist."Die Softwaregeschäfte will Siemens durch eigenes Wachstum und Übernahmen weiter ausbauen. Er könne sich eine Verdoppelung des Anteils der Digitalgeschäfte von aktuell zwölf Prozent vorstellen, sagte Thomas. "Bei 20 bis 25 Prozent wird man nach Einschätzung von Investoren eher wie ein Digitalkonzern bewertet."