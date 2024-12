Flugtaxi-Konzern Volocopter meldet Insolvenz an

Bruchsal (dts Nachrichtenagentur) - Der angeschlagene Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat Insolvenz angemeldet. Man habe am Donnerstag beim Amtsgericht Karlsruhe einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit.Das Amtsgericht hat demnach am Folgetag die vorläufige Insolvenzverwaltung eröffnet und Tobias Wahl zum Insolvenzverwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb werde während des vorläufigen Insolvenzverfahrens "wie gewohnt weitergeführt", so das Unternehmen. Der vorläufige Insolvenzverwalter habe bereits eine Mitarbeiterversammlung durchgeführt, um die Angestellten über die aktuelle Situation zu informieren und erste Fragen zum Verfahren zu beantworten.Darüber hinaus wurde ein Investorenprozess angestoßen. "Das Unternehmen braucht eine Finanzierung, um die letzten Schritte zum Markteintritt zu gehen", ließ sich Wahl zitieren. "Wir werden uns bemühen, bis Ende Februar ein Sanierungskonzept zu entwickeln und dieses mit Investoren umzusetzen."Volocopter entwickelt elektrische Flugtaxis für Passagiere sowie Lastendrohnen. Die vom Unternehmen entwickelten Luftfahrzeuge können senkrecht starten und landen sowie in der Luft schweben. In der Breite sind sie noch nicht im Einsatz.