Allzeithoch in Reichweite!

Amazon ist Teil der "Magnificent 7" und könnte im neuen Jahr 2025 den Erfolgslauf fortsetzen. Eine Umfrage unter Fondsmanagern brachte zutage, dass zwei Drittel von ihnen keine globale Rezession in den nächsten 20 Monaten erwarten. Aus ihrer Sicht ist das Soft-Landing-Szenario am wahrscheinlichsten. Auch die neuerliche Präsidentschaft von Donald Trump birgt Chancen und Risiken in sich. Die Risiken aus Sicht der Finanzmanager wären ein möglicher Handelskrieg als Folge von hohen Zöllen. Für die Sparte Internethandel könnten Zölle gegenüber China sogar ein Vorteil sein, da chinesischen Billigprodukten von Temu und Shein der Zutritt zum US-Markt erschwert wird. Die Einschätzung, inwieweit der Cloudbereich AWS in einem möglichen Handelskrieg tangiert wird, obliegt den Fondsmanagern und Analysten.

