Nach tragischem Flugzeugunglück: Aktie von Jeju Air auf Allzeittief

Die Aktien der südkoreanischen Billigfluggesellschaft Jeju Air sind am Montag auf ein Rekordtief eingebrochen, nachdem bei einem verheerenden Flugzeugunglück am Muan International Airport 179 Menschen ums Leben kamen – die schlimmste Flugkatastrophe in der Geschichte des Landes.

Im frühen Handel fiel der Kurs um bis zu 15,7 Prozent auf 6.920 Won, den niedrigsten Stand seit der Börsennotierung 2015. Am Nachmittag Ortszeit lag das Minus noch bei rund 8 Prozent. Auch die Papiere der Muttergesellschaft AK Holdings gerieten stark unter Druck: Die Aktie sank um bis zu 12 Prozent. Der Kospi-Index gab zum Wochenstart ebenfalls leicht nach.