Aktien Frankfurt Eröffnung Dax gibt am Ende eines guten Jahres etwas nach Am letzten Handelstag eines guten Börsenjahres hat der Dax leicht nachgegeben. Nach einem fast 20-prozentigen Anstieg des deutschen Leitindex im laufenden Jahr fiel das Börsenbarometer am Montag nun um 0,46 Prozent auf 19.892,78 Punkte. Der MDax …