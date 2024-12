Dax startet am letzten Handelstag des Jahres im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den letzten Handelstag des Jahres 2024 gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.915 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Eon, BMW und die Porsche-Holding, am Ende Siemens Energy, die Münchener Rück und Zalando.



Zum Abschluss des Jahres findet am Montag nur ein verkürzter Handel statt, mit großen Aktivitäten oder Portfolio-Umschichtungen wird nicht mehr gerechnet. "Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Wie schon am Freitag dürften die Umsätze niedrig bleiben.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE! Long 10,60€ 0,77 × 14,82 Zum Produkt Short 12,00€ 0,76 × 14,64 Zum Produkt