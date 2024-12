Delivery Hero nach dem Absturz: Geeignete (Turbo)-Calls für Korrektur

Die sehr schwankungsfreudige Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) konnte sich nach ihrem kräftigen Kursrückgang seit dem Juli 2024 bei 19 Euro bis zum 25.10.24, als die Aktie bei 42,05 Euro ein neues Jahreshoch verzeichnen konnte, mehr als verdoppeln. Danach geriet die Aktie auch nach der Börseneinführung der Tochter Talabat an der Börse Dubai stark unter Druck, um nach dem Scheitern des geplanten Verkaufs des Footpanda-Geschäftes in Taiwan am 27.12.24 auf bis zu 26 Euro abzustürzen. Mittlerweile wird die im MDAX gelistet Aktie bei 26,90 Euro gehandelt.

Trotz der von den taiwanesischen Behörden untersagten Übernahme von Footpanda bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 49 Euro ihre Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Für risikobereite Anleger, die der Aktie nach dem jüngsten Absturz in absehbarer Zeit zumindest wieder eine Kurserholung auf 31 Euro zutrauen, wo die Aktie zuletzt am 16.12.24 notierte, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.