Moventum AM Trump-Risiken an den Anleihemärkten Die großen Zentralbanken haben ihre Leitzinsen gesenkt und werden diesen Weg wohl fortsetzen – vorsichtig allerdings. Denn insbesondere in den USA bleiben die Inflationsrisiken unter Donald Trump hoch. „Für Anleger bleiben Staatsanleihen mäßig interessant“, erklärt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Attraktivere Renditen bieten hingegen Unternehmensanleihen und das Hochzins-Segment.“