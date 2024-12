Rheinmetall: Gewinnverdopplung bis 2027, sagt CEO Papperger

Der Rüstungskonzern Rheinmetall strebt bis 2027 eine Verdopplung von Umsatz und Gewinn an. Vorstandschef Armin Papperger erklärte in einem Interview mit der Börsen-Zeitung, dass der Umsatz auf 20 Milliarden Euro steigen solle. "Wenn es gelingt, den Umsatz bis 2027 auf 20 Milliarden Euro zu steigern, ist es auch machbar, das Ergebnis bis zu diesem Zeitpunkt zu verdoppeln. Sonst würden die Multiples auch nicht mehr stimmen", so Papperger.

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

"Ich befürworte einen solchen Fonds - auch, weil wir mehr Gemeinsamkeit der europäischen Staaten brauchen. Ich gehe davon aus, dass das ein weiteres erhebliches Potenzial für Rheinmetall ergibt", sagte er.

Expansion in den USA

Mit einer gezielten Expansion in den USA will Rheinmetall seine Marktposition weiter stärken. Der Konzern investiert aktiv in den wichtigen Markt und zeigt sich zuversichtlich, mit fortschrittlicher Technologie gegen die starke Konkurrenz bestehen zu können. "In den USA muss man investieren. Man kann nicht von Europa aus die USA bedienen", so Papperger.

Auch weitere Akquisitionen schließt der Konzernchef nicht aus. Nach dem Erwerb des US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance könnten weitere Zukäufe folgen. "Wir haben auch mehr im Visier", verriet Papperger.

Ein bedeutendes Joint-Venture mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo soll Rheinmetall in den kommenden zehn Jahren Aufträge im Wert von 50 Milliarden Euro bringen. Dieses Projekt sieht Papperger als "einen großen Nukleus zusätzlich für die Konsolidierung bei Landsystemen - also Panzern".

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Munition hat Rheinmetall seine Produktion massiv ausgeweitet, von 70.000 Schuss auf 700.000, mit einer geplanten weiteren Steigerung auf 1,4 Millionen. "Bei der Munition sind wir von 70.000 Schuss auf jetzt 700.000 und dann auf bald 1,4 Millionen hochgewachsen", erklärte Papperger. Rheinmetall sieht sich somit gut gerüstet, die wachsenden Sicherheitsbedürfnisse in Europa und weltweit zu bedienen.

Anleger glauben weiterhin an das Potenzial bei Rheinmetall. Die Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und landet damit auf Platz 2 der Top-Aktien im DAX, hinter Siemens Energy. Analysten erwarten für das kommende Jahr weitere Kurszuwächse von 17 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion