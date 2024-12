Diese Aktien sind die Gewinner und Verlierer des Jahres 2024

Mit einem Anstieg von über 300 Prozent stach Siemens Energy im Stoxx Europe 600 hervor. Das starke Wachstum in der Netztechniksparte kompensierte die Schwächen im Windturbinen-Geschäft. Siemens Energy ließ damit Wettbewerber wie Iberdrola und Enel weit hinter sich.

Rüstungsaktien profitieren von globalen Konflikten

Die Eskalation in der Ukraine und im Nahen Osten trieb Rüstungsaktien an. Rheinmetall aus Deutschland und die norwegische Kongsberg Gruppen erzielten dreistellige Kursgewinne. Analysten führen dies auf die Erwartung erhöhter Verteidigungsausgaben unter einer neuen US-Regierung zurück. "Geopolitische Spannungen sorgten für einen erheblichen Rückenwind", so Kelvin Wong von OANDA.

BAE Systems hingegen verlor gegen Jahresende an Dynamik. Analysten der Bank of America warnten vor möglichen Kürzungen der US-Verteidigungsausgaben unter Elon Musk, was den Kurs belastete.

Banken feiern Comeback

Der europäische Bankensektor erzielte mit einem Plus von 25 Prozent im Stoxx-Subindex sein bestes Jahr seit der Finanzkrise. Höhere Zinsen und Dividendenzahlungen trieben die Rally an. Die Banca Monte dei Paschi di Siena verdoppelte ihren Kurs und überraschte Anleger mit einer Dividende nach 13 Jahren. Auch Übernahmefantasien belebten den Sektor, etwa UniCredits Interesse an der Commerzbank und BBVAs feindliches Angebot für Banco Sabadell.

"Für die Banken lief alles gut, was gut laufen konnte", sagte Marija Veitmane, Aktienstrategin bei State Street Global Markets.

Luxusgüter und Automobilwerte unter Druck

LVMH und Kering litten unter der schwachen Nachfrage aus China. Der Wertverlust von LVMH erreichte rund 50 Milliarden Euro, während Kering auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2017 fiel.

Auch Automobilwerte gerieten durch chinesische Konkurrenten und die wirtschaftspolitischen Pläne von Donald Trump unter Druck. Stellantis büßte circa 40 Prozent ein, was auf Absatzprobleme in den USA und den Rücktritt von CEO Carlos Tavares zurückzuführen war.

Pharmasektor: Höhen und Tiefen

Novo Nordisk erlebte ein schwieriges Jahr. Enttäuschende Studiendaten zu einem Adipositas-Medikament sorgten für einen Kursverlust von ungefähr einem Drittel an Wert. "Die Novo-Adipositas-Blase ist endgültig geplatzt", erklärte Naresh Chouhan von Intron Health.

Gleichzeitig konnte UCB überzeugen. Das belgische Biotech-Unternehmen verdoppelte seinen Wert dank der Erwartungen an das Hautmedikament Bimzelx.

Ausblick auf 2025

Europäische Aktien haben trotz der Schwächen in einigen Sektoren Bewertungspotenzial, so Aliki Rouffiac von Robeco:

Wir sehen Chancen, die bis 2025 genutzt werden können.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion