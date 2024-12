UBS belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1040 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1040 US-Dollar belassen. Auf der jüngsten Medien- und Kommunikationsbranchen-Konferenz der UBS habe Co-Chef Ted Sarandos künftige Preiserhöhungen an ein verstärktes Engagement sowie einen verbesserten Gesamtwert für die Mitglieder geknüpft, unter anderem durch große Live-Events, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern hohen Zuschauerzahlen bei den Sportübertragungen aus der NFL an den Weihnachtsfeiertagen./gl/ck

