Tesla, Netflix, Nestle und L'Oreal – Analystenstimmen des Tages

Bernstein Research hat die Aktien von L'Oreal trotz einer leichten Verlangsamung des Volumenwachstums weiterhin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro eingestuft. Analyst Callum Elliott verwies in einer aktuellen Studie zur europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche auf die Entwicklung bis zum 1. Dezember. Demnach blieb die Kategorie Verbrauchergesundheit mit einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinter allen anderen Bereichen zurück. In den Segmenten Lebensmittel sowie Kosmetik und Körperpflege wurden hingegen monatliche Umsatzsteigerungen erzielt. Auf Unternehmensebene zeigte die Mehrheit der beobachteten Konzerne eine positive Entwicklung beim Wertwachstum, einschließlich L'Oreal.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Kaufempfehlung für Netflix mit einem Kursziel von 1.040 US-Dollar bestätigt. Auf der kürzlich abgehaltenen Medien- und Kommunikationsbranchen-Konferenz der UBS erklärte Co-CEO Ted Sarandos, dass zukünftige Preiserhöhungen mit einem verstärkten Engagement und einem höheren Gesamtwert für die Mitglieder verbunden sein sollen. Dazu gehören unter anderem große Live-Events. Analyst John Hodulik wies in einer Studie vom Montag auf die im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten überdurchschnittlich hohen Zuschauerzahlen bei den NFL-Sportübertragungen an den Weihnachtsfeiertagen hin.

Bernstein Research belässt Nestle auf "Market-Perform"





Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Nestlé-Aktie auf „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 80 Franken belassen, basierend auf Ein-Monats-Daten für Westeuropa bis zum 1. Dezember. Laut Analyst Callum Elliott hinkt die Kategorie Verbrauchergesundheit mit einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinter den anderen Bereichen zurück, wie aus einer aktuellen Studie zur europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat wurden jedoch Umsatzsteigerungen in den Bereichen Lebensmittel sowie Kosmetik und Körperpflege verzeichnet. Auf Unternehmensebene zeigte sich bei den meisten beobachteten Unternehmen eine positive Entwicklung des Wertwachstums. Besonders Nestlé konnte dank gestiegener Absatzmengen ein positives Umsatzwachstum erzielen.

UBS belässt die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 226 US-Dollar





Die Schweizer Großbank UBS hat die Tesla-Aktie vor der Veröffentlichung der vierten Quartalsauslieferungen weiterhin mit "Sell" und einem Kursziel von 226 US-Dollar bewertet. Analyst Joseph Spak reduzierte seine Schätzung leicht, was nun unter den Markterwartungen liegt, wie er in einer Studie vom Freitag darlegte. Trotz der zunehmenden Fokussierung des Elektroautobauers auf Künstliche Intelligenz ist der Experte jedoch der Ansicht, dass die Auslieferungszahlen künftig weniger aussagekräftig sein dürften als in der Vergangenheit.

