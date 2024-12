Gruppe Börse Stuttgart mit Rekordjahr 2024

Stuttgart (ots) - In einem dynamischen Marktumfeld hat die Gruppe BörseStuttgart im Jahr 2024 die höchsten Erträge ihrer Geschichte erreicht. Sie warin allen ihren strategischen Geschäftsfeldern sehr erfolgreich und hat den Wegdes strukturellen Wachstums fortgesetzt. Wesentliche Kennzahlen im Kapitalmarkt-und Digitalgeschäft der sechstgrößten Börsengruppe in Europa entwickelten sichsehr positiv."Unsere Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz konnten dasHandelsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Prozent steigern. Dabeierreichten die schwedische NGM und die schweizerische BX Swiss sogar neuehistorische Rekordwerte. An der NGM gab es zudem, gegen den europäischenMarkttrend, 19 neue Listings von Wachstumsunternehmen. Unser Broker EUWAX AG hatebenfalls erneut hervorragende Ergebnisse erzielt", sagt Dr. Matthias Voelkel,CEO der Gruppe Börse Stuttgart: "Unser Digitalgeschäft verzeichnete 2024 diebisher beste Geschäftsentwicklung überhaupt. Das Handelsvolumen mitKryptowährungen hat sich nahezu verdreifacht. Die Zahl der Kunden auf unserenPlattformen stieg auf über eine Million." Das Volumen der bei Boerse StuttgartDigital Custody treuhänderisch verwahrten Kryptowährungen stieg auf aktuell rund4,3 Milliarden Euro an.Die Gruppe Börse Stuttgart ist 2024 auf ihrem strukturellen Wachstumspfadkonsequent und erfolgreich vorangeschritten. Ein Schlüssel waren großeinstitutionelle Partnerschaften. "In unserem Handelssegment Easy Euwax fürstrukturierte Wertpapiere konnten wir mit UniCredit und Erste Group zwei neueEmittenten gewinnen. Im Zuge der Beteiligung an der BX Swiss hat Leonteq dortauch die Rolle des führenden Market Makers übernommen", sagt Voelkel: "ImDigitalgeschäft sind wir der regulierte Partner für den Handel und die sichereVerwahrung von Kryptowährungen der DZ Bank und der genossenschaftlichenFinanzgruppe geworden, der Roll-out hat bereits begonnen. Durch unserePartnerschaft mit Amazon Web Services haben wir zudem die Grundlage für dieweitere Skalierung unserer institutionellen Krypto-Infrastruktur fürFinanzinstitutionen in ganz Europa gelegt. In Zusammenarbeit mit Munich Re habenwir ein versichertes Staking-Angebot für Kryptowährungen entwickelt."Pressekontakt:Boerse Stuttgart Groupmailto:presse@boerse-stuttgart.dehttps://group.boerse-stuttgart.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/5939699OTS: Börse Stuttgart