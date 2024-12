High Tide veröffentlicht Rückblick auf Meilensteine 2024

CALGARY, AB, 30. Dezember 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - freut sich, auf die wichtigsten Meilensteine des Jahres 2024 zurückzublicken. In diesem Jahr konnte das Unternehmen erneut ein Rekordwachstum erzielen und gleichzeitig die wichtigsten öffentlich kommunizierten Ziele umsetzen. Die Erfolgsserie reicht von der Erwirtschaftung eines positiven freien Cashflows in fünf aufeinanderfolgenden Quartalen über die Einführung des bahnbrechenden „Cabana Club“-Programms in den Vereinigten Staaten und Europa bis hin zum Abschluss des Jahres 2024 als umsatzstärkstes Cannabisunternehmen Kanadas [i] zum dritten Mal in Folge. Das nach wie vor rasche Wachstum des Unternehmens wird größtenteils aus dem internen Cashflow bestritten.

Hier die wichtigsten Erfolge von High Tide im Jahr 2024:

- Das einzigartige Mitgliederprogramm, das mit über 1,55 Millionen Cabana Club-Mitgliedern und mehr als 57.000 ELITE-Mitgliedern nach wie vor das größte Kundenbindungsprogramm im stationären Cannabis-Einzelhandel Kanadas stellt, konnte seinen Wachstumskurs zügig fortsetzen.

- Im Jahr 2024 kamen 29 neue Canna Cabana-Standorte dazu und die Gesamtzahl der Läden in ganz Kanada lag mit Jahresende bei 191.

- Das Unternehmen blickt auf ein Rekordjahr zurück, in dem ein positives Nettoergebnis in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, ein hochgerechneter Jahresumsatz (Run Rate) von über 525 Millionen Dollar, ein positiver freier Cashflow in fünf Quartalen in Folge mit einem freien Cashflow von insgesamt 21,8 Millionen Dollar sowie ein Kassenbestand von 35,3 Millionen Dollar erzielt wurden.

- In den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana vertreten ist, wurde der Marktanteil auf 12 % ausgebaut.[ii]

- In den letzten drei Jahren wurde auf gleicher Verkaufsfläche ein Umsatzplus von 118 % verbucht, während andere Unternehmen in diesem Zeitraum im Schnitt einen Rückgang von 21 % hinnehmen mussten.[iii]

- Im dritten Wirtschaftsquartal 2024 konnten wir im Einzelhandel im gesamten Canna Cabana-Ladennetz einen hochgerechneten Jahresumsatz von 1.658 $ pro Quadratfuß Verkaufsfläche erwirtschaften - mehr als Branchengrößen wie Wal-Mart, Target, Canadian Tire und viele andere.[iv]

- Aufbauend auf einem soliden Fundament von mehr als 4 Millionen Kunden weltweit wurde das einzigartige und innovative Cabana Club-Mitgliederprogramm über cabanaclubusa.com auf die gesamten Vereinigten Staaten (USA) und über cabanaclub.eu auf die Europäische Union (EU) und das Vereinigte Königreich (UK) ausgeweitet.

- Das Unternehmen wurde von TSX Venture 50 unter die 10 bestplatzierten Unternehmen im Sektor „Diversified Industries“ des Jahres 2024 gereiht und erzielte in der jährlichen Rangliste der „Top Growing Companies“ Kanadas von Globe and Mail mit einem Umsatzwachstum von 486 % innerhalb von drei Jahren Rang 87 von 417, womit es das Unternehmen das vierte Jahr in Folge in diese Liste geschafft hat.

- Das Premium-Sortiment im White-Label-Bereich wurde durch die Übernahme der gut etablierten Marke „Queen of Bud“ vergrößert.

- Die Berichterstattung wurde auf sieben Equity-Research-Analysten ausgedehnt.

- Die Canna Cabana 2.0-Website der nächsten Generation ging online.

„Dieses Jahr war für High Tide in puncto Betrieb, Finanzen und Wachstum ganz außergewöhnlich“, meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Durch diszipliniertes Wachstum und eine konsequente Fokussierung auf das Betriebsergebnis konnten wir in zwei Quartalen in Folge einen Nettogewinn und fünf Quartale nacheinander einen positiven freien Cashflow erwirtschaften und auch die Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren senken. Wir haben nicht nur ein rasches organisches Wachstum erzielt, das in erster Linie durch intern erwirtschaftete Barmittel ermöglicht wurde, sondern das letzte Quartal auch mit dem höchsten Kassenbestand in unserer Firmengeschichte abgeschlossen.

„Der Cabana Club ist nach wie vor unser bestes Zugpferd und kann sich mittlerweile über 1,55 Millionen Mitglieder in Kanada, darunter 57.000 ELITE-Mitglieder, freuen. Dieser Erfolg hat dazu geführt, dass wir in Kanada im stationären Handel auf einen Marktanteil von 12 % verweisen können; und auch der jüngste Vorstoß nach USA und Europa zeigt bereits vielversprechende Ergebnisse. Um unser Wachstum auf internationaler Ebene voranzutreiben, treffen wir bereits Vorbereitungen, um Anfang des kommenden Jahres weiter in den europäischen Cannabismarkt zu expandieren.

„Das Jahr 2024 können wir auf einem hohen Niveau abschließen, und ich bin ich schon sehr gespannt auf das, was uns das Jahr 2025 bringen wird. Wir von High Tide haben uns stets ambitionierte Ziele gesetzt, und zu sehen, wie diese Träume Wirklichkeit werden, ist wahrhaft inspirierend. Ich möchte unseren Kunden, Aktionären und Teammitgliedern meinen tiefsten Dank aussprechen. Ihre ungebrochene Unterstützung und Ihr großes Engagement machen all dies möglich. Bei allem, was wir bisher erreicht haben, bin ich zuversichtlich, dass das Beste noch vor uns liegt“, so Herr Grover abschließend.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte[v]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 191 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022 und 2024 im TSX Venture 50 zu einem der 10 leistungsstärksten Aktienwerte in diversifizierten Branchen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die Auswirkungen der Unternehmensleistung auf die Kapitalmärkte, die Fortsetzung des positiven Wachstumskurses des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, innerhalb des hier angedeuteten Zeitrahmens nach Europa zu expandieren, und unsere Fähigkeit, unsere Präsenz in Kanada auszubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE FINANZINFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i]Die Rangliste bezieht sich auf Unternehmen, die in CAD berichten, wie ausgewiesen auf: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

[ii]Der Marktanteil bezieht sich auf die Monate Mai und Juni 2024, gemäß öffentlich zugänglicher Daten von Statistics Canada

[iii]Nach öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen

[iv]Quelle: Entsprechende Unternehmensberichte

[v] Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die High Tide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 2,90EUR auf Tradegate (30. Dezember 2024, 11:11 Uhr) gehandelt.