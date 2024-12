Rigetti, D-Wave, Plug Power & Co: Das sind die spekulativsten Aktien!

Eine Forschungsarbeit von Autoren wie Alok Kumar von der University of Miami schlägt vor, Aktien mit den höchsten Umsatzquoten zu analysieren. MarketWatch hat Aktien an der New Yorker Börse und Nasdaq mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen US-Dollar untersucht, um die spekulativsten Kandidaten zu finden.

Zu den Unternehmen auf der Liste gehören Rigetti Computing, BigBear.ai Holdings, Bit Digital, Opendoor Technologies, Canaan, ChargePoint Holdings, Plug Power, Tilray Brands, D-Wave Quantum, Quantum Computing, Pacific Biosciences of California, Red Cat Holdings, Rezolve AI, Serve Robotics, Wolfspeed, Archer Aviation, Navitas Semiconductor Corporation, Cleanspark, iQIYI, MARA Holdings.