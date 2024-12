Das ist Goldmans goldene Liste für Soft- und Hardwarehersteller

Goldman Sachs bleibt bullish in Sachen KI, auch für 2025: In einer Ende Dezember veröffentlichten Mitteilung nannte die Investmentbank weiterhin anhaltende Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur als einen Katalysator für 2025.

"Wir erwarten, dass die Nachfrage nach KI-Rechenzentrumsausrüstung in den Jahren 2025/26 weiterhin robust bleibt, was sowohl den Verkäufern an Hyperscaler als auch den Anbietern für Cloud- und Unternehmenslösungen der zweiten Stufe zugutekommt", schreiben die Analysten unter der Leitung von Michael Ng.