ZDF zum 13. Mal in Folge Quotensieger des Jahres

eaglez schrieb 20.11.24, 03:05

So, dann will ich zu nächtlicher Stunde auch mal was zu RTL schreiben.

Der Laden hat definitiv seine besten Zeiten hinter sich. In der Aufbauphase gab es tolle Spielshows, dann kamen Gerichtsshows (naja) und seit 15 Jahren gibt es beklopptes "Reality"-TV aus dem wahren Leben des Wohnturm-Prekariats. Dazu DSDS, das eigentlich schon in der Versenkung war, bis man merkte: Man kann ohne Bohlen doch nicht ganz.

Die einzige Show, die überhaupt noch was bringt, ist WWM. Würde es die nicht mehr geben, der Sender wäre quasi verzichtbar.

Da hätte selbst RTL Nitro noch mehr Existenzberechtigung.



Natürlich hat lineares TV längst nicht mehr die Bedeutung wie früher, aber es ist noch da und selbst Influencer orientieren sich daran noch.

Aber mit der viel zu teuren Rückholung von Stefan Raab verbrennt man höchstens Geld.

Raab hat seine Glanzzeiten ebenfalls hinter sich und man behielt ihn in sehr guter Erinnerung. Aber er hätte es dabei belassen sollen.



Last but not least: Dem Sender bricht vor allem sein wokes Image das Genick. Bertelsmann gibt die Leitlinie vor und anhand des neuen Logos in allen möglichen Farben will man maximale Vielfalt ausstrahlen. Also genau das, wo sich bei vielen Leuten die Zehennägel rückwärts hochrollen.

Und schon greift der alte Spruch: Get woke, go broke.



RTL war mal der beste Sender Deutschlands, als vor allem das nächtliche Wohlfühlprogramm dominierte.

00:00 Nachrichten, 00:30 Golden Girls, 01:00 Hör mal wer da hämmert, 01:30 Bärbel Schäfer usw.

Dazu freitags dann Das Amt, früh morgens die stern tv Wiederholung. Aber da war Deutschland auch noch irgendwie liebens- und lebenswerter.



Wie die Kirche scheint man seit 5-7 Jahren auf der Sinnsuche zu sein und verordnete sich den bunten, vielfältigen, maximal weltoffenen Touch.

Und wundert sich, dass der Erfolg nicht greift.

Es hat schon was kosmisches, merkwürdiges, wie sich RTL verhält - ganz so als würde sich der Sender darauf vorbereiten, irgendwann von einem Raumschiff abgeholt zu werden.