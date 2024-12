Bitcoin gibt ein wenig nach - Fulminate Kursgewinne seit Jahresanfang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag etwas nachgegeben. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp am späten Vormittag zu 93.400 US-Dollar gehandelt. Sie kostet damit etwas weniger als am Vorabend. Am vergangenen Donnerstag war der Bitcoin noch an der Marke von 100.000 Dollar gescheitert und dann zurückgefallen. Dem Markt fehlt es kurz vor dem Jahreswechsel an Impulsen.

Dieses Jahr bescherte dem Bitcoin riesige Aufschläge. Der Kurs liegt derzeit um gut 120 Prozent höher als zum Jahresanfang. Am 17. Dezember war der Bitcoin auf den Rekordstand von 108.364 Dollar gestiegen. Anfang Januar hatte er zeitweise noch unter 40.000 Dollar notiert.