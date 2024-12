Doppeltop am Horizont

Auf das Jahr hochgerechnet konnte die Allianz-Aktie um 22,42 Prozent auf einen Höchststand von zeitweise 304,70 Euro zulegen und damit eine kräftige Anstiegsphase seit Ende September 2022 ausbauen. Doch genau an den Jahres- und Rekordhochs droht nun Ungemach in Form eines Doppelhochs, der Aktienkurs der letzten Wochen verweilt derweil in einer neutralen Seitwärtsspanne. Sollten demnächst aber weitere Abschläge das Wertpapier belasten und mindestens unter die Novembertiefs führen, dürfte eine längere Konsolidierung in der Allianz-Aktie bevorstehen und etwas Druck vom Kessel nehmen. Ein solches Szenario würde sich dementsprechend aber auch für einen günstigeren Einstieg in das Wertpapier anbieten.

Unterstützungsmarken klar definiert