ZenaTech nimmt im Januar an zwei Investorenkonferenzen teil, um Neuigkeiten zu seinen KI-Drohnen sowie seinen Initiativen für den US-Verteidigungssektor und das Quantencomputing bekanntzugeben

(Toronto, Ontario, Kanada, 30. Dezember 2024) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz), Quantencomputing sowie Drone-as-a-Service- und Software-as-a-Service- (SaaS) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es im Januar an zwei Investorenkonferenzen teilnehmen wird, um Neuigkeiten zum Unternehmen bekanntzugeben.

ZenaTechs Managementteam wird an Einzelgesprächen teilnehmen und vor institutionellen und einzelnen Investoren Vorträge über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens und dessen Strategie bezüglich seiner KI-Drohnenprodukte, Lösungen und Fertigung für Kunden im US-Verteidigungssektor, Quantencomputing-Initiativen und seine Strategie für das Geschäftsmodell für Landvermessung und DaaS halten.

Bei diesen Konferenzen handelt es sich um:

CEM (Capital Event Management - https://cem.ca/), das 11. jährliche AlphaNorth Capital Event vom 17. bis 19. Januar auf den Bahamas. CEM bietet einzigartige Möglichkeiten, um aufstrebende Wachstumsunternehmen mit aktiven Investoren, Small-Cap-Investmentberatern, Portfoliomanagern, institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen in ganz Nordamerika bekannt zu machen.

Die Microcap Conference (https://themicrocapconference.com/) die vom 28. bis 30. Januar in Atlantic City, New Jersey, stattfindet, ist die größte unabhängige Microcap-Veranstaltung in den USA, die hochrangige Investoren und Führungskräfte von Microcap-Unternehmen zusammenbringt und Unternehmen eine Plattform bietet, um ihre Wertangebot durch Präsentationen, Einzelgespräche und Möglichkeiten zum Netzwerken zu zeigen.

Wenn Sie weitere Informationen oder ein Treffen mit ZenaTech auf einer dieser beiden Veranstaltungen wünschen, besuchen Sie bitte die Website der jeweiligen Konferenz.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Quantencomputing, Drone-as-a-Service (DaaS) und SaaS-Unternehmenslösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk.