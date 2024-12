Madoro Metals setzt erfolgreich ein Gerichtsurteil aus British Columbia um

30. Dezember 2024 - VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von British Columbia bezüglich mehrerer mexikanischer Konzessionsgebiete, auf die Madoro eine Option erworben hatte, erfolgreich umgesetzt hat. Gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Januar 2023 hatte Madoro eine Klage gegen die Optionsgeber wegen Nichterfüllung der abgeschlossenen Verträge sowie der damit verbundenen Schäden und Kosten eingereicht. In einem Urteil vom 18. Dezember 2023 gab der Supreme Court of British Columbia der Klage von Madoro statt und sprach dem Unternehmen Schadensersatz in Höhe von rund 1,85 Mio. $ zu.

Nach der Verkündung des Gerichtsurteils beauftragte Madoro die örtlichen Gerichts- und Gerichtsvollzieherdienste mit der Vollstreckung des Urteils und erhielt daraufhin etwa 1,70 Mio. $ in bar. Darüber hinaus wurden 6.000.000 Madoro-Aktien im Wert von 150.000 $ an das Unternehmen zurückgegeben, was zusammen mit den erhaltenen 1,70 Mio. $ in bar die vollständige Begleichung der vom Gericht zugesprochenen Beträge darstellt.

Über Madoro

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung, den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionen in Mexiko und Kanada gerichtet ist. Madoro besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Cerro Minas in Oaxaca, Mexiko, eine 50-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Ralleau im Urban Barry District im Gebiet Lebel-sur-Quévillon in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Konzessionsgebiet First Green Lithium im aufstrebenden Lithiumgebiet Cadillac-Pontiac in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 Kilometer südwestlich von Val-d'Or, Québec. Investoren und Aktionäre können weitere Informationen auf der Website des Unternehmens unter www.madorometals.com abrufen, das Unternehmen unter der Telefonnummer 1-604-681-1568 oder der gebührenfreien Rufnummer 1-877-377-6222 anrufen oder eine E-Mail an info@madorometals.com senden.