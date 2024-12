Aktien Frankfurt Schluss Dax am Ende eines erneut guten Jahres leicht im Minus Am letzten Handelstag eines weiteren guten Börsenjahres hat der Dax leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex beendete am Montag einen verkürzten Handel 0,38 Prozent im Minus bei 19.909,14 Punkten, was ein Jahresplus von 18,85 Prozent ergibt. …