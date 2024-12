DAX beendet das Jahr 2024 unter 20.000 Punkten

„2024 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für den deutschen Leitindex“, resümiert Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners. Mit einem Plus von rund 19 Prozent führt der DAX die Rangliste der großen europäischen Börsen an. In den vergangenen beiden Jahren hat der deutsche Leitindex mehr als 42 Prozent gewonnen.

Am verkürzten Handelstag am Montag bleibt der DAX um 14:00 Uhr bei 19.902 Punkten stehen, ein Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortag. Analysten und Investoren blicken dennoch auf ein außergewöhnliches Börsenjahr zurück. Der DAX knackte 2024 erstmalig die 20.000-Punkte-Marke und markierte mit 20.523 Punkten ein neues Allzeithoch. Insgesamt 42 Rekorde verzeichnete der Index – eine beeindruckende Bilanz.

6 Richtige für 2025: Das Börsenjahr 2025 klopft schon an die Tür – und wie immer geht es um die Frage: Welche Aktien werden die großen Gewinner sein? Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial – jetzt kostenlosen Report herunterladen!

"Die Prognosen aller Institute hat der deutsche Leitindex damit weit hinter sich gelassen", schreibt Jürgen Molnar von Robomarkets. "Den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland zum Trotz und auch ungeachtet aller geopolitischen Krisen ist der DAX zwar durchaus von einigen Korrekturen begleitet, aber dennoch fast wie am Schnürchen nach oben gelaufen."



"Vieles deutet darauf hin, dass 2025 an den Börsen turbulenter verlaufen könnte als 2024", betont Altmann von QC Partners. Der Blick auf 2025 verspricht Spannung. So könnte die zweitgrößte deutsche Bank von einer italienischen Großbank übernommen werden, die zweite Amtszeit von Donald Trump wirft ihre Schatten voraus, und auch in Deutschland wird am 23. Februar ein neues Parlament gewählt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 19.866PKT auf TTMzero (30. Dezember 2024, 15:14 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20760,74 Pkt , was eine Steigerung von +4,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!