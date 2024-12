Börse Stuttgart steigert Handelsvolumen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Börse Stuttgart hat vom starken Börsenjahr 2024 profitiert. Der Handelsplatz steigerte das Handelsvolumen vorläufigen Zahlen zufolge um 15 Prozent auf rund 104 Milliarden Euro, wie ein Sprecher mitteilte.

Die wichtigsten Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks hatten wie erhofft die Leitzinsen gesenkt und so Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver gemacht. Der deutsche Leitindex Dax hatte im zu Ende gehenden Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Der deutsche Leitindex beendete am Montag einen verkürzten Handel 0,38 Prozent im Minus bei 19.909,14 Punkten, was ein Jahresplus von 18,85 Prozent ergibt. Bereits im Jahr 2023 war dem Dax ein Gewinn in ähnlicher Größenordnung gelungen.