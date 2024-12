UN-Generalsekretär mahnt zu Kampf gegen Klimakrise

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem dramatischen Appell hat UN-Generalsekretär António Guterres zum Jahreswechsel die Staaten der Erde zu mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen. Die vergangenen zehn Jahre seien die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen - und damit eine "Dekade der tödlichen Hitze", schrieb er auf X, vormals Twitter. Die Welt erlebe den Zusammenbruch des Klimas in Echtzeit. "Wir müssen diesen Weg ins Verderben verlassen - und wir haben keine Zeit zu verlieren."

Im Jahr 2025 müssten die Länder die Welt ihre klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen drastisch senken und den Übergang zu einer erneuerbaren Zukunft unterstützen, forderte er. Nötig sei eine schnelle Abkehr von Kohle, Öl und Gas.