KONJUNKTUR vom 30.12.2024 - 17.15 Uhr

Spanien: Inflation legt erneut deutlich zu - dritter Anstieg in Folge

MADRID - Die Inflation in Spanien ist zum Jahresende wegen eines Basiseffekts bei den Energiepreisen erneut deutlich gestiegen. Im Dezember legten die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg der Teuerung in Folge und die höchste Jahresrate seit Juli. Im Vormonat lag die Teuerung bei 2,4 Prozent.

