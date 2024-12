Rote Vorzeichen dominieren: DAX und Dow Jones im Minus, SDAX trotzt Trend

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes weltweit eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.831,28 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,60%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 25.467,83 Punkten um 0,82% nachgibt. Der SDAX hingegen kann sich leicht positiv entwickeln und steht bei 13.700,13 Punkten mit einem minimalen Plus von 0,08%. Der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte in Deutschland abbildet, fällt um 1,00% auf 3.413,74 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz: Der Dow Jones verliert 1,04% und steht bei 42.534,32 Punkten, während der S&P 500 um 1,12% auf 5.904,72 Punkte sinkt. Insgesamt dominieren heute die roten Vorzeichen an den Börsen, wobei der SDAX als einziger Index eine positive Ausnahme bildet. Die Märkte reagieren möglicherweise auf globale wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen, die die Anlegerstimmung belasten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Commerzbank mit einem Anstieg von 1,35%.RWE folgt mit einem Plus von 0,87%, während Henkel VZ mit 0,83% ebenfalls im grünen Bereich liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. SAP fällt um 1,34%, Brenntag um 1,40% und Siemens Healthineers hat mit einem Rückgang von 1,73% die schlechteste Performance.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Hugo Boss mit einem beeindruckenden Anstieg von 2,10%. United Internet folgt mit 1,75%, während TAG Immobilien mit 0,91% ebenfalls positiv abschneidet.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. HYPOPORT verzeichnet einen Verlust von 3,34%, Evotec fällt um 3,98% und HelloFresh hat mit -4,27% die schlechteste Performance.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, mit Verbio, das um 8,53% steigt. 1&1 folgt mit 4,83% und Medios mit 3,77%, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung hinweist.Die Flopwerte im SDAX zeigen jedoch auch signifikante Verluste. Salzgitter fällt um 3,41%, PVA TePla um 4,36% und SMA Solar Technology hat mit -4,57% die schlechteste Performance.Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls vielversprechend, angeführt von 1&1 mit einem Anstieg von 4,83%. United Internet folgt mit 1,75%, während NEXUS mit 0,73% im positiven Bereich bleibt.Die TecDAX-Flopwerte zeigen jedoch auch negative Tendenzen. SUESS MicroTec fällt um 2,41%, Bechtle um 2,45% und Evotec hat mit -3,98% die schlechteste Performance.Im Dow Jones sind die Topwerte moderat, mit NVIDIA, das um 0,64% steigt. Travelers Companies und Caterpillar verzeichnen geringfügige Rückgänge von -0,59% und -0,62%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen deutlichere Verluste. Nike (B) fällt um 1,96%, Amazon um 2,11% und Boeing hat mit -2,31% die schlechteste Performance.Die Topwerte im S&P 500 sind stark, angeführt von EQT mit einem Anstieg von 4,87%. Coterra Energy folgt mit 3,53% und Devon Energy mit 2,08%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge. Wynn Resorts fällt um 3,36%, Cognizant Technology Solutions (A) um 3,38% und Tesla hat mit -3,44% die schlechteste Performance.