2024 auf wO: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Sehr geehrte wallstreetONLINE-Fans,

das Jahr 2024 geht dem Ende zu und wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Nutzern unserer Seite für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken und auch dafür, um die diesjährigen Entwicklungen und Verbesserungen der Plattform Revue passieren zu lassen. Es folgt eine Übersicht über zahlreiche Neurerungen und Verbesserungen, die wallstreetONLINE in diesem Jahr erfahren hat.



Allgemeine Verbesserungen

Seitenformat und Hell-/ Dunkelmodus



Das Seitenformat von wallstreetONLINE wurde auf ein zeitgemäßes "Breitbildformat" verbreitert Der Button zur Umschaltung zwischen Hell- und Dunkelmodus wurde wieder eingeführt Kurse und Symbole im Browsertab



Wird auf wallstreetONLINE eine Aktienprofilseite aufgerufen und dann ein anderer Tab geöffnet, dann wird auf dem (nun im Hintergrund befindlichen Tab) das Symbol und der Kurs des Wertpapiers angezeigt. Ist kein Werbeblocker aktiv, dann aktualisieren sich die Kurse selbständig. Diese Funktion gilt nur für Tabs im Hintergrund.



Wird auf wallstreetONLINE eine Aktienprofilseite aufgerufen und dann ein anderer Tab geöffnet, dann wird auf dem (nun im Hintergrund befindlichen Tab) das Symbol und der Kurs des Wertpapiers angezeigt. Ist kein Werbeblocker aktiv, dann aktualisieren sich die Kurse selbständig. Diese Funktion gilt nur für Tabs im Hintergrund. Die Nachrichtenseiten haben ein neues Design erhalten



Die Nachrichtenseiten wurden verbreitert und haben ein größeres Bild. Alle Nachrichtenartikel können mit nur einem Klick vorgelesen werden. Die eingebundenen Charts haben ein neues, ansprechendes Design. Verknüpfte Diskussionen und Wertpapiere werden übersichtlicher dargestellt. Einige Nachrichten werden als KI-generiertes Video angeboten. Die Registrierungsseite wurde erneuert



Neues ansprechendes Design Viele Features von wallstreetONLINE werden hervorgehoben mit dem Ziel, die Entschiedung zur Registrierung zu erleichtern. Die Hauptnavigation wurde aufgeräumt



Die Links in der Hauptnavigation wurden aufgeräumt und neu sortiert Beliebte Features wie z.B. ETF-Suche oder Anleihensuche wurden prominenter platziert Neues „Top Nachrichten“ Modul auf der wO-Hauptseite



Verbesserungen an Wertpapierseiten und Datenversorgung

Wertpapierhandel direkt aus aus wO heraus



Mit nur einem Klick können Wertpapiere dirket aus der Übersichtsseite heraus gehandelt werden. Verlinkungen führen direkt ins Depot von Smartbroker+ oder auch zu anderen Brokern wie comdirect, flatex und finanzen.net zero Mehr Daten und verbesserte Datenqualität



neue Fundamentaldaten-Box wurde auf den Profilseiten hinzugefügt neue Grafik zur Veranschaulichung der Entwicklung der Umsätze und Gewinne pro Aktie breiteres Coverage von Unternehmensterminen inkl. Schätzungen der EPS für US-Werte https://www.wallstreet-online.de/unternehmenstermine zusätzliche Dividenden-Daten wurden hinzugefügt: https://www.wallstreet-online.de/dividendentermine Aktienprofilseite verbessert



Community und Forum

Editierbaren Forenbeiträge



Beiträge im wO Forum können nun in einem Zeitraum von 60 Minuten nach Absetzung des Ursprungsbeitrag bearbeitet werden. Dies funktioniert allerdings nur, solange kein Nachfolgeposting in der Diskussion verpasst wurde. Bearbeitete Beiträge werden als „bearbeitet“ markiert.



--> Die Möglichkeit, Beiträge nach erfolgter Absetzung zu editieren wird im ersten Quartal 2025 auf auf der wO App realisiert werden



Beiträge im wO Forum können nun in einem Zeitraum von 60 Minuten nach Absetzung des Ursprungsbeitrag bearbeitet werden. Dies funktioniert allerdings nur, solange kein Nachfolgeposting in der Diskussion verpasst wurde. Bearbeitete Beiträge werden als „bearbeitet“ markiert. Forenbeitrag verfassen Prozess modernisiert



Wird ein Beitrag im Forum geschrieben und abgesetzt, so öffnet sich nun nicht mehr ein neuer Tab mit dem Hinweis „Beitrag erfolgreich veröffentlicht“. Stattdessen erscheint nun ein kleiner Hinweis und die Diskussion wird sofort nach erfolgreichem Absetzen des Postings aufgerufen und das neue Posting wird angezeigt.



Wird ein Beitrag im Forum geschrieben und abgesetzt, so öffnet sich nun nicht mehr ein neuer Tab mit dem Hinweis „Beitrag erfolgreich veröffentlicht“. Stattdessen erscheint nun ein kleiner Hinweis und die Diskussion wird sofort nach erfolgreichem Absetzen des Postings aufgerufen und das neue Posting wird angezeigt. Diskussion beginnen Prozess modernisiert



Ähnlich wie beim Verfassen eines Beitrags, öffnet sich nun nicht mehr ein neuer Tab mit „Diskussion erfolgreich angelegt“ Hinweis, wenn eine Diskussion gestartet wurde Es findet eine Vorauswahl für das passende Forum statt und das zu verknüpfendes Wertpapier ist voreingestellt Neue Diskussionen wurden automatisch beobachtet und Follower werden informiert Neue Nutzerprofilseiten



Die Profilseiten wurden neu designed Nutzer können nun Watchlisten und Portfolios auf Ihren Profilseiten veröffentlichen Öffentlichen Watchlisten und Profilseiten kann „gefolgt“ werden Favoritenseite wurde verbessert



Die Favoritenseite hat zahlreiche Detailverbesserungen erhalten. z.B. wird der „Blättern“ Button nun auch am oberen Bildschirmende angezeigt



Die Favoritenseite hat zahlreiche Detailverbesserungen erhalten. z.B. wird der „Blättern“ Button nun auch am oberen Bildschirmende angezeigt Insidertrades und AdHocs im Forum



Insidertrades und AdHoc Meldungen werden automatisiert in den dazugehörigen Diskussionen im Forum gepostet



Diese Aufzählung repräsentiert nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was das wO Team in diesem Jahr erreicht hat, aber sie sollte genügen, um die Entwicklung der Plattform in diesem Jahr zu verdeutlichen. Auch im nächsten Jahr werden wir intensiv an der Plattform arbeiten und wir freuen uns auf Feedback und weitere Anregungen zur Verbesserung der Plattform.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen frohe Feiertage.

Viele Grüße

Ihr wallstreetONLINE Team