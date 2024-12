CR450 EMU-Prototyp fährt erstmals 400 km/h

CR450 EMU ist ein Durchbruch in der Bahntechnologie und setzt neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Sicherheit und Komf ort

BEIJING, 30. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der Prototyp des CR450 Elektrotriebwagens (EMU) wurde offiziell in Peking enthüllt und stellt einen wichtigen Meilenstein für das CR450 Science and Technology Innovation Project dar. Der Prototyp besteht aus zwei Modellen, dem CR450AF und dem CR450BF, die beide von Tochtergesellschaften der CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766), Qingdao CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. und CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. entwickelt und hergestellt werden. Die Modelle sind für eine Geschwindigkeit von bis zu 400 km/h ausgelegt und setzen damit neue Maßstäbe in der Hochgeschwindigkeitsbahntechnologie.