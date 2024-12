Bereitet Yellen Fiasko für Trump vor? Santa Claus-Rally bisher ausgefallen!

Die Santa Claus-Rally ist bisher ausgefallen - und Trump erbt von US-Finanzministerin Jant Yellen ein Liquiditäts-Problem: denn Yellen hat die Liquiditätspolster fast komplett aufgbraucht und engt damit den Spielraum für Bessin als Trumps neuer Finanzminister deutlich ein. Sehen wir heute ein ähnliches Muster wie letzten Freitag, als die Wall Street erst abverkaufte, um dann die Verluste wieder etwas einzugrenzen? Vermutlich sind es - wie schon am letzten Freitag - US-Pensionskassen, die ihre Aktien-Quote zugunsten von Anleihen reduzieren müssen vor dem Monatsende. So oder so: Trump wird große Probleme haben, seine zentralen Wahlversprechen wirklich einzulösen!

