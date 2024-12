Swiss-Flugbegleiter gestorben

Jumbomax11 schrieb 04.12.24, 22:04

Für die europäischen Airlines gab es seit 2020 quasi einen doppelten Niederschlag, zuerst durch Corona, was man durch die Unterstützung des Staates

noch überstehen konnte. Die Corona Zeit war noch nicht beendet, da begann dieser unselige Ukraine Krieg. Solche riesigen Probleme gab es in der Geschichte der LH, aber auch anderer europäischer Airlines noch nie!

LH hat ja bekanntlich die Staatshilfen schnell zurückgezahlt, um die horrenden Zinsen zu umgehen. Natürlich lag das Geld dafür nicht auf der Bank, sondern musste auch am freien Markt finanziert werden, was aber deutlich günstiger als die Staatshilfen war.

Wie ich schon oben schrieb, ist die Kapazität der Flüge nach China weniger als ein Drittel der Vorkriegszeit, durch die riesigen Umwege, die man fliegen muss, im Gegensatz zu den chinesischen Airlines übrigens. Die riesigen Umwege gibt’s ja auch nach Japan und Korea.

Und die Flüge von Frankfurt nach Peking werden ja auch nur im Winterplan ausgesetzt, danach wird man die Strecke auch wieder aufnehmen.

Durch den Krieg fallen ja auch alle Russlandflüge aus, und das waren doch sehr viele vorher. Auch die Flüge in die Ukraine gibt’s zur Zeit nicht mehr.

Dazu kommen noch die Probleme mit Israel, Libanon, Syrien usw.

Insgesamt sind das gigantische Umsatzverluste, die man verkraften muss zur Zeit.

Klar, die Zubringerflüge innerdeutsch wie FMO-FRA werden auch verringert, aber das waren ohnehin nur Verlustbringer, die man durch die Langstreckenflüge ein wenig kompensiert hat.

Da Sie United nannten, ja, die haben die Erträge signifikant gesteigert, aber die haben wie auch die anderen amerikanischen Airlines kaum unter den Wegfall der Russland bzw. Ukraine Flüge zu leiden, und Umwege nach China gibts da auch absolut nicht!

Dass trotz aller genannten Probleme bzw Zusatzkosten überhaupt noch Gewinne gemacht wurden, ist schon bewundernswert, und da nehme ich die Dividende gerne mit.

In absehbarer Zukunft wird auch der Krieg beendet sein, und dann ist man bei LH bestens aufgestellt.

Ich habe absolut keine Bedenken über mein LH Investment, ich weiß, man muss nur Geduld haben, dann ist die Zukunft für die Airline auch wieder rosig!