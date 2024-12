US-Börsen lassen deutlich nach - Ernüchterung kurz vor Jahresende

Hallo Old Germany, ein paar Sonnenstrahlen zum Beginn des Threads, bis die Geschenke verteilt werden.Die Überlegung, Bangkok zu besuchen, wurde vor einiger Zeit geordert mit der Auflage, so wenig wie möglich im Autoverkehr (Stopp and GO!) zu verbringen. Also kam nur die Skytrain oder das Flussboot in die Auswahl. Beides liess sich am Centralpier am Morgen miteinander verbinden. Dort ist auch das Shangri La Hotel am Fluss!Bitte beim Buchen der Ausflüge zum Grandpalast und WAT sondieren (Hotel pro. Person a. 4.500 Bath komplett). Am Pier beim 1. Anbieter 700 Bath p. Person und beim 5 Kiosk nur 26 Bath bis 10:00Uhr morgens oder ab 16;00 Uhr am Nachmittag, üblicher Fährpreis 26 Bath. Allerdings kommt natürlich der Eintritt zum Grandpalast (500 Bath p.P.) und beim Wat (p.P. 200 Bath) noch hinzu.Wir haben dann den Nachmittag am Pool des Hotels verbracht und die gesparten Ausgaben in den nächsten Ausflug zum Maeklong Railway Market mit dem Taxi am nächsten Vormittag investiert. Dort war Aktion angesagt, ein faszinierendes Schauspiel!!Maeklong Railway Market - wohl einzigartig auf der Welt. Mitten durch den Verkaufsmarkt fährt ein Zug, 4x am Tag. Rechts und links von den Schienen befinden sich Verkaufsstände. Kurz vor der Durchfahrt werden diese an die Seiten geräumt, so dass der doch recht breite Zug den Markt passieren kann. Nach der Durchfahrt wieder alles zurück. Die Touristen begrüssen jubelnd den Zug. Längst ist dieses Spektakel eine Touristenattraktion.Jetzt ruft die Insel zum Ausspannen, um die Übersicht vom Depot in Worte zu fassen.Ich bin nicht der Ersteller dieses Threads möchte mich aber daran beteiligen, da ich diesen und einige Mitstreiter persönlich kenne und schätzen gelernt habe.Kleine Beiträge meinerseits könnten auch etwas Hintergrund im Thread erweitern.Das Jahr 2024 wurde geprägt mit dem weiteren Aufbau meiner Uran und Rohstoffwerte, welche sich zum Sommer leider wieder dahinschmolzen, aber eine neue Motivationsspritze zum Jahresende bekamen. Es blieben nur KAZA / UEC / UUUU und YCA.L übrig .Gold zählt für mich zu der Absicherung – ist natürlich ein Rohstoffwert und wird von AEM und GDI abgebildet. Der kleine Bruder in Silber EXK vervollständigte diese Sparte. Die erwartete Übernahme von FCU.TO kam früher als erwartet und wurde nur mit ca. 25 % Aufschlag belohnt und wurde mit dem genannten Preis am Markt verkauft –Die Verlierer im Jahr 2025: MMG / Western Uranium / IMP.JO / S / Steico / Yellow Coke / DAVA /Haier, abhaken !!!!Meine Sicht, fiel auf einige fundamental nicht gerechtfertigte Abstürze : ( UNH / FTNT / EW / ACN / AMSC / LRCX /SMCI / MCK / CACI / und natürlich Aroundtown mit knapp um den OIRO / wurden mit dem Hintergrund von Mitstreitern und meiner Sichtweise vom Chart in das Depot geordert.Natürlich wurden auch Werte bei der Bodenbildung und im steigenden Lurochart gesichtet: Shelly Group / L&S / MYO / Synektik Spolka POL / PYPL / SOFI / TT / CARR / ASYS /Die Werte aus alter Zeit, wie Talanx, Altria, Novo Nordisk, Fuchs, Petroleos Bra., E&Z fristen weiter ihr Dasein!Sollte ein Wert durchgerutscht sein, so die Bitte um Nachsicht.Das Depot befindet sich mit ca. 15 % im Plus, was natürlich an den nicht eigehalten Stoppordern, meiner Person gelegen hat, weiter üben und die Disziplin einhalten!!!Das Kaufen gelingt, aber mit dem Verkauf will der Finger die Taste manchmal nicht drücken, grrrr!!!Mein "gosser Klumpen" UUUU immer noch im Minus tendiert und ich den Absprung bei MMG verpasst habe.Auch alte „ Altmetall“ Männer machen nixxxxht alles richtig oder versäumen die Fakten einzuhalten.Ein Grund der Besserung und weiterhin hier im Thread und bei anderen Usern in Erscheinung zu treten.Es mögen bei Jeden viele Pakete mit Geschenken eintreffen und Euch erfreuen,Gruss RS