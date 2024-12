NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Rückblick 2024 und Ausblick auf 2025:

"Es gab schon Rückblicke auf erfreulichere Jahre. Der Fall des Eisernen Vorhangs, der Ost und West Jahrzehnte separiert hatte, inspirierte zu Gedanken mit Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Dieser Optimismus ist in den vergangenen drei Jahrzehnten zerstoben, er ist einer für viele als problematisch eingestuften Gewissheit gewichen: Klar ist Mitte der 20er Jahre so gut wie gar nichts - mit einer Ausnahme: Die von etlichen prophezeite und von den meisten erhoffte Klarheit - der Triumph des Westens: Er ist ausgeblieben. Stattdessen wird um die globale Vorherrschaft gerungen. Am Ende des Jahres 2024 wird dieses Ringen vielleicht noch mal deutlicher, als es sich vorher schon abgezeichnet hat: Die vielen Krisen machen es selbst geübten Beobachtern schwer, den Überblick zu behalten."/yyzz/DP/nas