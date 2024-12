BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zu Deutschland/Jahreswechsel:

"Ein funktionierender Rechtsstaat und politische, wirtschaftliche, soziale Stabilität sind für Deutschland entscheidende Standortfaktoren. Wer - aus welchen Motiven auch immer - daran mitarbeitet, sie zu unterminieren, wer die Institutionen unserer Demokratie verächtlich macht, wer Hass sät und Gewalt billigt, wer die Menschen gegeneinander aufhetzt, kurz wer die Werte des Grundgesetzes mit Füßen tritt, der macht das Geschäft all jener, die es schlecht mit unserem Land meinen. Wobei Stabilität natürlich nicht mit Stillstand zu verwechseln ist und heißen soll, dass sich nichts ändern dürfe. Und auch nicht, dass über den richtigen Weg - zumal im Wahlkampf - nicht hart und leidenschaftlich gestritten werden muss. Am Ende aber braucht es eine Fähigkeit, die schon in der Konstruktion unseres föderalen Staatswesens angelegt ist: die Bereitschaft zum Kompromiss."/yyzz/DP/nas