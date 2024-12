Giant Mining meldet den Abschluss der ersten Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem kumulierten Bruttoerlös von 2.729.524,80 $

VANCOUVER, BC - 31. Dezember 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 4. und 5. Dezember 2024 die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die „NBPP“) abgeschlossen hat, die 25.650.000 Einheiten (die „Einheiten“) des Aktienkapitals des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit und einem Bruttoerlös von 2.565.000 $ umfasst. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Die Warrants verfügen über eine Beschleunigungsklausel, die vorsieht, dass das Unternehmen für den Fall, dass vier Monate und einen Tag nach der Ausgabe der Warrants der gewichtete durchschnittliche Tageskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange oder einem anderen Markt, an dem die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden, an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,40 $ beträgt oder übersteigt, den Warrant-Inhabern schriftlich oder durch die Herausgabe einer Pressemitteilung (die „Beschleunigungsmitteilung“) mitteilen kann, dass das Verfallsdatum der Warrants vorverlegt wurde und dass Warrants, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung ausgeübt werden, verfallen.

Das Unternehmen rechnet mit dem baldigen Abschluss einer zweiten und letzten Tranche des NBPP.

Wie bereits am 19. Dezember 2024 in einer weiteren Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, schloss das Unternehmen auch eine nicht börsennotierte Privatplatzierung von 1.371.040 Aktien, unter der Listed Issuer Financing Exemption-Regelung, zu einem Preis von 0,12 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 164.524,80 $ ab (das „LIFE-Angebot“). Insgesamt hat das Unternehmen damit einen Bruttoerlös von 2.729.524,80 $ erzielt.

Das LIFE-Angebot wurde im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions - durchgeführt. Dementsprechend unterliegen die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegebenen Aktien keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.giantminingcorp.com abgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

