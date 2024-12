EVN: Kursniveau bietet Einstiegschancen beim Versorger

Als die EVN AG (AT0000741053) am 17.12. die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023/24 vorlegte, rutschte der Kurs knapp 10 Prozent ab, obwohl das Zahlenwerk die Erwartungen der Analysten leicht übertraf: Der Umsatz lag aufgrund der rückläufigen Strom- und Gaspreise und einem witterungsbedingt niedrigeren Wärmeabsatz mit 3,26 Mrd. Euro um 14 Prozent, das Konzernergebnis lag mit 471,7 Mio. Euro um 11 Prozent unterhalb des Vorjahreswerts, aber über den Prognosen.

Trotz Investitionen in Höhe von einer dreiviertel Milliarde Euro bleibt die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 62 Prozent und einer Nettoverschuldung von 1,1 Mrd. Euro robust. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,90 Euro vor und strebt mittelfristig eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent des Konzernergebnisses an. Für die Analysten der Erste Bank ist der Kursverlust fundamental nicht gerechtfertigt; wer den Einstieg defensiv gestalten will, greift zu einem Zertifikat der DZ Bank (einziger Anbieter auf diesem Basiswert).