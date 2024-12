Tilray mit fulminanter Kursrallye. Was macht eigentlich Canopy Growth? 

Tilray, Canopy Growth & Co. – Rückblick 2024

Das Jahr 2024 war für den Cannabis-Sektor ein verlorenes Börsenjahr; ein weiteres verlorenes Börsenjahr. Enttäuschte Hoffnungen (unter anderem das gescheiterte Referendum in Florida) und schwache Quartalsberichte kennzeichneten die letzten Monate. Alles, wie gehabt, könnte man an dieser Stelle salopp feststellen. Den Aktien der Cannabis-Unternehmen blies ein kräftiger Gegenwind entgegen. Die Kursverläufe sprechen diesbezüglich Bände. Anleger und Investoren machten ob noch (!) fehlender Perspektiven einen großen Bogen um den Cannabis-Sektor. Die Musik spielte woanders. An dieser Stelle sei nur auf die imposante Performance einzelner Tech-Aktien verwiesen. Nvidia, Palantir oder aber auch Broadcom stehen stellvertretend für eine Hausse, die man in dem Ausmaß für 2025 nicht unbedingt erwarten sollte. Anleger und Investoren zog es aber auch in andere Bereiche. So entwickelte der fulminante Anstieg des Goldpreises ebenfalls Strahl- und Anziehungskraft. Gold zog in den letzten Monaten immenses Interesse auf sich. Und das Edelmetall könnte auch 2025 seinen Husarenritt fortsetzen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Gold bald auf 3.000 USD? Goldpreis vor furiosem Jahresbeginn. Barrick Gold, Newmont & Co. vor Rallye?“. Während sich Anleger also an den Kursgewinnen und Preisanstiegen in anderen Sektoren „berauschten“, herrschte im Cannabis-Sektor in 2024 einmal mehr Tristesse.

