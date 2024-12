Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Dezember '24 Der Dezember begann schwach und endete noch schwächer. Statt Weihnachtsrally und/oder Jahresendrally verhagelte ein wieder hawkischerer Fed-Chef die Stimmung an den Börsen und schickte die Kurse auf Tauchstation. Insbesondere die in diesem Jahr sehr …