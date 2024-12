Innovation, Einblicke und Befähigung im Handel

PORT VILA, Vanuatu, 31. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, eine führende Multi-Asset-Handelsplattform, freut sich, ihre Teilnahme an der mit Spannung erwarteten iFX Expo Dubai 2025 bekannt zu geben, die vom 14. bis 16. Januar im Dubai World Trade Centre stattfindet. Als eine der weltweit führenden Veranstaltungen für die Devisen-, Fintech- und Kryptoindustrie bietet die Expo den Teilnehmern eine einmalige Gelegenheit, mit Branchenführern in Kontakt zu treten, innovative Technologien zu entdecken und wertvolle Einblicke in die sich entwickelnde Finanzlandschaft zu gewinnen.

Für alle, die noch unentschlossen sind, ob sie teilnehmen sollen, betont Souhail Fadlallah von Vantage, Business Development Manager im Global Sales Department:

„Es ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern eine Gelegenheit, mit einigen der besten Experten der Branche in Kontakt zu treten, die neuesten Innovationen zu entdecken und sich ein Bewusstsein zu verschaffen, das Ihr Unternehmen voranbringen kann." Wer den Anschluss verpasst, verpasst die Chance, in einer Branche, die sich schneller denn je weiterentwickelt, an der Spitze zu bleiben."