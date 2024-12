Freundlich - Nachrichten Mangelware

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Börsen dürften am letzten Handelstag des Jahres freundlich eröffnen. Große Bewegungen wird es vermutlich nicht geben, marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen zunächst nicht vor. Auch an Konjunkturindikatoren herrscht am Dienstag Mangel. Zudem hatten bereits am Montag wichtige europäische Börsen zum letzten Mal in 2024 geöffnet, andere handeln nur verkürzt.

Gut eine halbe Stunde vor dem Börsenstart taxierte die Bank Societe General den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher. Sein Jahresgewinn dürfte bei 13 Prozent liegen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,37 Prozent höher erwartet. Sein voraussichtlicher Jahresgewinn liegt bei gut einem Viertel./he