Watzke spricht mit Klopp nicht mehr über den BVB

Kampfkater1969 schrieb 27.12.24, 07:00

WERTE und Fußball? Selten so gelacht.......es geht brutal um GELD.....gierige Spieler, gierige Trainer, extrem gieriger DFB/UEFA und FIFA.....man würdige einfach den Fakt, dass jeder (!) Dorfverein an den DFB zu zahlen hat....statt dass es vom DFB fette Zahlungen an die Basisarbeit gäbe.......wer es nicht glaubt, einfach den nächsten "Ehrenamtlichen" fragen...



Es sind "moderne Söldner", diese Fußballer.......und deren "Fans"? Benötigen diese Art "Droge"



Bezogen auf diese Fußballaktie......sie ist an der Börse in Relation zu anderen börsennotierten Fußballaktien "billig"...bezogen auf Schulden, Wert Stadion, die Brand......



Hat seinen Grund, dass Mr. Market es aktuell so sieht....sieht Siechtum und Abstieg......vom sportlichen Zenit