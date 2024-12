Rehlinger für zügiges Ende der Grenzkontrollen

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist für ein zügiges Ende der Grenzkontrollen. "Ich finde die Grenzkontrollen aus saarländischer Perspektive nicht gut, und ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich ein Ausstiegsszenario finden", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Das ist nicht das Europa, das ich mir wünsche: ein Europa, in dem wir Schengen zurückdrehen."

Das im luxemburgischen Schengen vor fast 40 Jahren unterzeichnete Abkommen steht für unkontrollierte Grenzübertritte - und für Reisefreiheit über Grenzen hinweg.