ROUNDUP/Aktien New York Kaum verändert - Kaum Neuigkeiten Die wichtigsten US-Börsen haben sich am letzten Handelstag des Jahres kaum bewegt. Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Auch an Konjunkturindikatoren herrschte Mangel. Zudem hatten bereits am Montag wichtige europäische Börsen zum …