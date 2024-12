Globale Börsen im Minus: Nur SDAX trotzt dem Abwärtstrend!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes weltweit eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.847,19 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,52%. Ähnlich verhält es sich beim MDAX, der bei 25.467,71 Punkten steht und um 0,82% gefallen ist. Der SDAX hingegen zeigt eine leichte positive Tendenz und liegt bei 13.700,13 Punkten, was einem minimalen Anstieg von 0,08% entspricht. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, verzeichnet mit einem Stand von 3.411,34 Punkten einen Rückgang von 1,07%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 42.578,15 Punkten und hat 0,94% verloren. Der S&P 500 notiert bei 5.906,97 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,09%. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen an den internationalen Börsen, wobei der SDAX als einziger Index in diesem Umfeld eine positive Entwicklung aufweist.Die DAX-Topwerte werden angeführt von der Commerzbank mit einem Plus von 1,35%.RWE folgt mit einem Anstieg von 0,87%, während Henkel VZ mit 0,83% ebenfalls im positiven Bereich liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Healthineers führt die Negativliste mit einem Rückgang von 1,73% an, gefolgt von Brenntag mit -1,40% und SAP, das um 1,34% gefallen ist.Im MDAX sticht Hugo Boss mit einem Anstieg von 2,10% hervor. United Internet kann ein Plus von 1,75% verzeichnen, während TAG Immobilien mit 0,91% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. HelloFresh führt die Liste mit einem Minus von 4,27% an, gefolgt von Evotec mit -3,98% und HYPOPORT, das um 3,34% gefallen ist.Im SDAX dominiert Verbio mit einem beeindruckenden Anstieg von 8,53%. 1&1 folgt mit 4,83%, während Medios mit 3,77% ebenfalls positiv abschneidet.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich. SMA Solar Technology verzeichnet einen Rückgang von 4,57%, gefolgt von PVA TePla mit -4,36% und Salzgitter, das um 3,41% gefallen ist.Im TecDAX sind 1&1 und United Internet die Spitzenreiter mit 4,83% bzw. 1,75% Zuwachs. NEXUS kann sich mit einem Plus von 0,73% ebenfalls behaupten.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Evotec hat einen Rückgang von 3,98% zu verzeichnen, während Bechtle und SUESS MicroTec mit -2,45% und -2,41% ebenfalls im Minus liegen.Im Dow Jones sind Nike (B) mit 1,29% und Chevron Corporation mit 1,24% die Topwerte. Merck & Co rundet die Liste mit einem Plus von 0,69% ab.Die Flopwerte im Dow Jones sind American Express mit -0,39%, IBM mit -0,48% und NVIDIA, das um 1,19% gefallen ist.Im S&P 500 führt Moderna mit einem Anstieg von 3,61%, gefolgt von APA Corporation mit 3,23% und Marathon Petroleum Corporation mit 2,15%.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen NVIDIA und GoDaddy Registered (A), die beide um 1,19% gefallen sind, sowie Axon Enterprise mit einem Rückgang von 1,36%.