Wasserrohrbruch zu Silvester - Teile Berlins ohne Wasser

(aktualisierte Fassung)



BERLIN (dpa-AFX) - In weiten Teilen Berlins ist am Silvesterabend zeitweilig das Wasser ausgefallen. Grund war ein Rohrschaden in der Seestraße im Stadtteil Wedding, wie die Berliner Wasserbetriebe auf X mitteilten. Das Wasser baute sich nach Angaben der Wasserbetriebe langsam wieder auf. "Wir gehen davon aus, dass bis Mitternacht alle wieder Wasser haben werden", sagte eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe der Deutschen Presse-Agentur.

"Seit 20:55h baut sich der Wasserdruck in weiten Teilen der betroffenen Bezirke wieder auf", heißt es auch in einem Beitrag des Versorgers auf der Plattform X. Die Sprecherin nannte unter anderem die Stadtteile Spandau, Schöneberg und Moabit, in denen die Versorgung wieder laufe.