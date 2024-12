Der Dokumentarfilm über Nordostchina, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt!

Ab dem 28. Dezember 2024 sendet CCTV-4 (Asien) den zehnteiligen Dokumentarfilm „The Grand Northeast" (etwa: Der großartige Nordosten), eine umfassende, aufschlussreiche und visuell beeindruckende Erkundung dieses faszinierenden Teils Chinas.

Von Fuyuan, dem Ort in China, an dem jeden Tag als erstes die Sonne aufgeht, bis zur entlegenen nördlichen Grenze des Landes, von den unberührten Changbai-Bergen bis zu den pulsierenden Küsten des Gelben Meeres, von riesigen Industriekomplexen bis zu charmanten Dörfern – die Serie erkundet den Nordosten Chinas in seiner ganzen Länge und Breite und enthüllt seine atemberaubenden Landschaften, seine reiche Geschichte und seine außergewöhnlichen Menschen, deren unvergessliche Geschichten Sie bewegen und inspirieren werden.

Mit atemberaubendem Bildmaterial, eindrucksvollen Erzählungen und sehr persönlichen Interviews zeigt „The Grand Northeast", wie Geschichte und Tradition auf Widerstandsfähigkeit und Innovation treffen und eine Region mit einem einzigartigen und beeindruckenden Charme schaffen.

Erleben Sie den Nordosten Chinas, wie Sie ihn noch nie gesehen haben! Sehen Sie jeden Abend um 18:22 Uhr Pekinger Zeit auf CCTV-4 (Asien) „The Grand Northeast" an.

